На востоке Крыма прошло командно-штабное учение сил РСЧС

В Керчи и Ленинском районе Крыма состоялось командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления сил и средств функциональных и территориальных подсистем Республики Крым при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах федерального значения».

Основной целью учения является повышение готовности органов управления, координационных органов, сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Также совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по РК, органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий ЧС, на автомобильных дорогах, — сообщили в МЧС РК.

Учение проходило в два этапа. На первом проводилось приведение органов управления и сил в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на автомобильных дорогах федерального значения, вызванных прохождением комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений.

На втором этапе отрабатывалась ликвидация чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на автомобильных дорогах вызванных неблагоприятными погодными условиями.

В ходе учения были отработаны порядок приведения сил и средств в готовность, оповещение, сбор и организация работы оперативных штабов, проверка состояния техники, уточнены планы оперативного реагирования и др. Кроме того, привлеченные силы продемонстрировали действия по развертыванию и работе пунктов обогрева в зонах условных ЧС, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

К проведению командно-штабного учения были привлечены подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», Администрации муниципальных образований Ленинского района и ГО Керчь, сотрудники МВД, Росгвардии, ГУП РК «КРЫМАВТОДОР». Всего в командно-штабном учении приняло участие 231 человек и 47 единиц техники.

Фото: МЧС РК.