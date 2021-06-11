На востоке Крыма снова прогремели взрывы. Эхо войны

10 июня в Ленинском районе Крыма пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
На открытой территории, в районе населенных пунктов Чистополье и Романово, сотрудниками МЧС России было обнаружено 13 взрывоопасных предметов: 12 авиационных бомб АО- 2,5 (массой 2,5 кг) и 1 взрыватель (АМ-А).
Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 4 человека личного состава и 2 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по РК.
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