На востоке Крыма снова прогремели взрывы. Эхо войны

10 июня в Ленинском районе Крыма пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На открытой территории, в районе населенных пунктов Чистополье и Романово, сотрудниками МЧС России было обнаружено 13 взрывоопасных предметов: 12 авиационных бомб АО- 2,5 (массой 2,5 кг) и 1 взрыватель (АМ-А). Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.