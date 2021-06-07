На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

Хорошая новость: на трассе «Таврида», в районе Керчи восстановлено движение. Плохая новость: в селе Приозерное сорвало дамбу, несколько улиц населенного пункта подтоплены. Причиной ЧП стали обильные осадки.
Синоптики уверяют, что в течение полутора часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков. На месте дежурят сотрудники МЧС и коммунальных служб.
Фото: Крым 24.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..