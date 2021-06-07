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На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 07.06.2021

Хорошая новость: на трассе «Таврида», в районе Керчи восстановлено движение. Плохая новость: в селе Приозерное сорвало дамбу, несколько улиц населенного пункта подтоплены. Причиной ЧП стали обильные осадки.

На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

Синоптики уверяют, что в течение полутора часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков. На месте дежурят сотрудники МЧС и коммунальных служб.

На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

Фото: Крым 24.

На востоке Крыма, в селе Приозерное сорвало дамбу

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