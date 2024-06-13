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На всех крымских курортах через неделю откроют купальный сезон
фото: pikist.com

На всех крымских курортах через неделю откроют купальный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 13.06.2024

Купальный сезон на всех курортах Крыма откроется через неделю, в то время как в ЦФО он уже открыт. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

Везде в ЦФО открылся купальный сезон. На курортах Крыма еще нельзя говорить, что полностью открыт сезон. Например, в Алуште температура воды 19 градусов тепла, в Феодосии — 20, а вот в Евпатории — 23. То есть там еще неустойчиво, но уже через неделю полностью и в Крыму купальный сезон открывается. 

Синоптик уточнил, что в Геленджике температура воды прогрелась до 23 градусов, в Сочи — до 24.

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