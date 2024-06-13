На всех крымских курортах через неделю откроют купальный сезон

Везде в ЦФО открылся купальный сезон. На курортах Крыма еще нельзя говорить, что полностью открыт сезон. Например, в Алуште температура воды 19 градусов тепла, в Феодосии — 20, а вот в Евпатории — 23. То есть там еще неустойчиво, но уже через неделю полностью и в Крыму купальный сезон открывается.