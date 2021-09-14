На Всероссийский фестиваль «Крымский мост» съехались более 500 участников

Всероссийский фестиваль «Крымский мост», который объединил более 500 участников художественных, любительских и профессиональных коллективов, состоялся в Судаке и Феодосии.

В рамках фестиваля проведен ряд мероприятий: акция «Алея дружбы», методический практикум «Современные технологии организации и режиссуры национальных фестивалей и праздников», научно-познавательная патриотическая экспедиция «Огненный фарватер Феодосийского десанта», выездной концерт «Звездопад воспоминаний», круглый стол «Крымский мост – мост дружбы. Народная культура, как механизм воспитания патриотизма в современном обществе», концертная программа «Мой край», выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Узоры России», праздничное костюмированное шествие и гала-концерт, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Всероссийский фестиваль «Крымский мост», говорят специалисты, стал одним из значимых событий, дав новый импульс в области поддержки и развития национальных культур. Благодаря фестивалю Крымский мост из символического социального явления, превратился в реальную форму сотрудничества субъектов Российской Федерации.

Проект состоялся с учетом соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым