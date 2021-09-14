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На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников

На Всероссийский фестиваль «Крымский мост» съехались более 500 участников

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 18:53 14.09.2021

Всероссийский фестиваль «Крымский мост», который объединил более 500 участников художественных, любительских и профессиональных коллективов, состоялся в Судаке и Феодосии.

В рамках фестиваля проведен ряд мероприятий: акция «Алея дружбы», методический практикум «Современные технологии организации и режиссуры национальных фестивалей и праздников», научно-познавательная патриотическая экспедиция «Огненный фарватер Феодосийского десанта», выездной концерт «Звездопад воспоминаний», круглый стол «Крымский мост – мост дружбы. Народная культура, как механизм воспитания патриотизма в современном обществе», концертная программа «Мой край», выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Узоры России», праздничное костюмированное шествие и гала-концерт, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников

Всероссийский фестиваль «Крымский мост», говорят специалисты, стал одним из значимых событий, дав новый импульс в области поддержки и развития национальных культур. Благодаря фестивалю Крымский мост из символического социального явления, превратился в реальную форму сотрудничества субъектов Российской Федерации.

Проект состоялся с учетом соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

На Всероссийский фестиваль "Крымский мост" съехались более 500 участников

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