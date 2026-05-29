На всероссийский конкурс проектов благоустройства Крым представит три общественные территории
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 29.05.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл совещание Межведомственной комиссии Республики Крым по осуществлению контроля за ходом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в ходе которой рассмотрены проекты муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2027 год.

От Республики Крым на конкурс планируется направить три объекта. В их числе — парк «Огненная земля Эльтиген» в Керчи, территория которого призвана сохранить память о подвиге и укрепить патриотическое значение общественного пространства. Также в список вошла привокзальная площадь в Евпатории, которая может стать современной и узнаваемой визитной карточкой курортного города. Третьим проектом станет второй этап благоустройства Милютинского парка в Алупке — продолжение преобразования одного из самых уютных, атмосферных и востребованных мест Южного берега Крыма.

Проекты были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии. После этого заявки муниципалитетов будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Крым уже имеет положительный опыт участия в конкурсе. С 2020 года в республике в его рамках благоустроено пять общественных территорий, среди которых парк имени Войкова в Керчи, площадь Советская в Ялте, курортный парк «Белые грязи» в Саках и прибрежный парк в Щёлкино.

В 2026 году работы продолжаются в Детском Мойнакском парке в Евпатории, а также находятся на завершающей стадии в сквере «Городской сад» в Ялте. Реализация таких проектов способствует формированию современной, комфортной и привлекательной городской среды для жителей и гостей Крыма.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

