На всероссийском молодежном форуме представили уникальный опыт Севастополя

18-19 октября 2024 года в федеральной территории «Сириус» прошел I Форум молодежных избирательных комиссий (МИК). В его работе участвовала севастопольская делегация.

Форум объединил членов МИК, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и работников их аппаратов, старшеклассников и студентов. Почетными гостями были Председатель ЦИК России Элла Памфилова, глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, известные эксперты в сфере избирательного права и процесса.

Программа форума была насыщенной: обсуждение наиболее актуальных тем развития молодежной электоральной политики, форсайт-сессии, тренинги, интерактивные дискуссии, мастер-классы, деловая игра.

В первый день на секции «Молодежь и выборы» с докладом «Молодежная избирательная комиссия: площадка для диалога, сотрудничества и роста!» выступили Председатель МИК Севастополя Никита Цань и секретарь МИК Севастополя Иван Вальнев. Они рассказали о возможностях МолИзбиркома, о реализуемых проектах и о перспективах работы.

Очень живо, творчески, просто и креативно. Все понятно и правильно вы делаете, молодцы!, — оценила деятельность МИК Севастополя Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Впечатления и эмоции от поездки — на высоте! Мы познакомились с ребятами из субъектов, обменялись контактами, изучили опыт друг друга и будем его адаптировать дома. Наше выступление высоко оценила Элла Александровна Памфилова, другие участники. Это дало нам дополнительную мотивацию двигаться дальше!, — поделился впечатлениями Никита Цань.

На второй день выступали представители ЦИК России, председатели региональных избирательных комиссий, ведущие эксперты в области избирательного права и процесса.

Работали секции «Выборы: вчера, сегодня, завтра», «Историческая справедливость» и «Современное развитие России в условиях трансформации мирового порядка и глобальных вызовов».

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова на секции «Выборы: вчера, сегодня, завтра» поделилась уникальным опытом Севгоризбиркома по обеспечению безопасности во время избирательных кампаний в условиях повышенного уровня террористической опасности.

Она рассказала о дополнительных формах реализации избирательных прав граждан, применяемых в Севастополе в период кампании по выборам депутатов регионального Заксобрания. Кроме того, Нина Фаустова обратила внимание на практические меры, которыми обеспечивалась безопасность участников голосования в Севастополе.

Севгоризбирком также провел для участников форума викторину, посвященную 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Под руководством секретаря СГИК Ирины Адмаевой представители регионов продемонстрировали свои знания новейшей истории страны, и победители получили тематические подарки — тельняшки и сувениры.

Нина Фаустова также модерировала секцию «Современное развитие России в условиях трансформации мирового порядка и глобальных вызовов». С участием члена ЦИК России Павла Андреева и исполнительного директора Российского фонда свободных выборов Максима Лескова на ней обсуждались аспекты избирательной системы в условиях геополитического противостояния и роль молодежи в обеспечении устойчивого демократического развития системы народовластия в России.

Комментируя работу Форума МИК, Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила:

Качественно проведенные Выборы – один из важнейших элементов стабильности и устойчивости Государства в нынешнее турбулентное время. В условиях нарастающей внешней агрессии и токсичной международной среды мы просто обязаны действовать на опережение, быстро и успешно реагируя на все вызовы, провокации и угрозы. В этом и есть негромкое, но глубокое проявление Патриотизма, когда без пафосного многословия – просто умный, талантливый, высокопрофессиональный, созидательный труд во благо близких и родных, во благо нашего народа, во благо нашего Отечества.

Презентованные участниками проекты, нацеленные на усовершенствование избирательной системы и на развитие правовой грамотности молодёжи, направят для ознакомления в ЦИК России.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии