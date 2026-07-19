На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в «Крымэнерго»:

Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

В наиболее пострадавшие от атак ВСУ населенные пункты Северного, Восточного и Западного Крыма свет подают в зависимости от возможностей электрической сети.

Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

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