Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Энергетика Крыма | На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
Новости Республики

На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 12:14 19.07.2026

В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в «Крымэнерго»:

Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

В наиболее пострадавшие от атак ВСУ населенные пункты Северного, Восточного и Западного Крыма свет подают в зависимости от возможностей электрической сети.

Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

Узнайте больше:  Керчь после ударов ВСУ полностью обесточена

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 57

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.