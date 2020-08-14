На выборах в Севастополе считать голоса избирателей будут КОИБ-2010 и КОИБ-2017

При проведении 13 сентября досрочных выборов губернатора Севастополя и совмещенных с ними выборов в Законодательное собрание будет применяться система электронной комплексной обработки бюллетеней КОИБ-2010 и КОИБ-2017 будет применяться на всех территориальных избирательных участках. Соответствующее постановление, сообщает «Севастопольская газета» , принято 12 августа на очередном заседании севастопольской городской избирательной комиссии:

Как пояснила член избирательной комиссии Лидия Басова, распределение комплексов обработки бюллетеней по участкам будет производиться в зависимости от количества избирателей. На участках с наибольшей загрузкой будет применяться более новая система 2017-го, на остальных — 2010 года.

Новшеством этого года станет применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода и передача с его использованием итоговых данных в Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы».

Такая система будет применяться на всех избирательных участках, в связи с чем необходимо, чтобы органы исполнительной власти обеспечили все участковые избирательные комиссии оборудованием, предусмотренным рекомендациями ЦИК для обеспечения изготовления протоколов с машиночитаемым кодом, — цитирует «СГ» Лидию Басову.

По словам председателя севастопольской избирательной комиссии Сергея Даниленко, в данной ситуации протокол формируется не просто от руки, а с применением программного обеспечения. Данные заносятся в программу и препятствует дальнейшим возможным фальсификациям.

Впрочем, Сергей Даниленко не исключает, что автоматизированная система тоже может дать сбой, и тогда пересчитывать бюллетени придется опять-таки вручную.

Также обещано, что на всех участках будет организована система видеонаблюдения, в отличии от онлайн-трансляции, от которой решено в очередной раз отказаться, с не очень понятной мотивацией «для обеспечения безопасности граждан».

Нововведением сентябрьских выборов также станет использование так называемых сейф-пакетов, что связано с продлением процедуры выборов с одного дня до трех и отсутствия достаточной площади для хранения стационарных и нестационарных избирательных урн. Сейф-пакеты до окончания голосования обещают хранить под видеонаблюдением.

Согласно предварительным данным, на предстоящем голосовании будет использовано порядка 320 тысяч бюллетеней.