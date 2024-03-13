На выборы президента России в Крым приехали международные наблюдатели

Международные наблюдатели из Ирака, Ливана, Мальдив, Парагвая и приехали в Республику Крым на выборы президента России, сообщил

Мы с коллегами отметили, что международные наблюдатели помолодели по сравнению с наблюдателями прошлых выборов. Приехали молодые люди из Ливана, Ирака, Парагвая и Мальдив. Состоялась конструктивная беседа, коллеги интересовались, как в избирательный процесс вовлечена наша молодежь.

Он отметил, что все наблюдатели настроены конструктивно.

Мы поблагодарили их за смелость и пригласили к работе нашего регионального общественного штаба в дни основного избирательного процесса 15, 16 и 17 марта. Я думаю, они у нас появятся и увидят, что Крым полностью интегрирован во все процессы нашей страны, — говорит Резанов.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

источник: ТАСС