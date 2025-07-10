На выезде из с. Верхнесадовое столкнулись ВАЗ и микроавтобус. Есть погибшие

Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь».

По предварительной информации около 14 часов 20 минут 10 июля 2025 года на выезде из с. Верхнесадового произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса «Мерседес-Спринтер». Имеются погибшие и пострадавшие. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Нахимовского района г. Севастополя Дмитрий Рейх. Ход и результаты проверки по факту ДТП взяты на контроль прокурором города Андреем Шевцовым, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.