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На выезде из Севастополя на трассу «Таврида» появится пост ГИБДД

На выезде из Севастополя на трассу «Таврида» появится пост ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:25 07.12.2021

В Севастополе в районе строительства восьмого участка трассы «Таврида», при съезде к посёлку Сахарная головка установят временный пост ГИБДД. Как сообщает «Вести-Севастополь». Необходимость контролировать дорожное движение вызвана участившимися случаями ДТП на этом участке.

По словам руководителя севастопольского Департамента транспорта Павла Иено, дорожные знаки на участке установлены, однако правила не соблюдаются. Чтобы выработать привычку к соблюдению правил, за помощью власти обратятся к ГИБДД.

Надо усилить контроль со стороны ГИБДД по соблюдению всех знаков. Организовать недельный или двухнедельный пост, чтобы люди понимали, что надо ехать по правилам, а не так, как хочется. Несмотря на сложный период объездного движения, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме этого, глава города распорядился обратить особое внимание на подготовку противогололедного материала на случай изменения погодных условий. Руководитель Департамента транспорта Павел Иено доложил, что в Севастополе создано 5 площадок для дежурства спецтехники и размещения ёмкостей с необходимыми противогололедными смесями.

На выезде из Севастополя на трассу «Таврида» появится пост ГИБДД

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