На выезде из Севастополя на трассу «Таврида» появится пост ГИБДД

В Севастополе в районе строительства восьмого участка трассы «Таврида», при съезде к посёлку Сахарная головка установят временный пост ГИБДД. Как сообщает
По словам руководителя севастопольского Департамента транспорта Павла Иено, дорожные знаки на участке установлены, однако правила не соблюдаются. Чтобы выработать привычку к соблюдению правил, за помощью власти обратятся к ГИБДД.
Надо усилить контроль со стороны ГИБДД по соблюдению всех знаков. Организовать недельный или двухнедельный пост, чтобы люди понимали, что надо ехать по правилам, а не так, как хочется. Несмотря на сложный период объездного движения, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Кроме этого, глава города распорядился обратить особое внимание на подготовку противогололедного материала на случай изменения погодных условий. Руководитель Департамента транспорта Павел Иено доложил, что в Севастополе создано 5 площадок для дежурства спецтехники и размещения ёмкостей с необходимыми противогололедными смесями.
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