На выезде из Симферополя будут перекрывать несколько полос Евпаторийской трассы – провал

На Евпаторийской трассе, в районе поселка Грэсовский изменится схема движения транспорта на выезде. Причина – обнаруженный провал под слоем асфальта.
Обсуждаем план действий. Будем переключать движение, разбирать, смотреть, что там внизу – провал достаточно большой. Скорее всего, придется то ли две, то ли все три полосы закрывать, — цитирует ИА «Крыминформ» министра транспорта Крыма Евгения Исакова.
На данный момент неизвестно, что стало причиной обвала и его точные размеры, выяснением занимаются специалисты.
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