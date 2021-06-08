На выезде из Симферополя будут перекрывать несколько полос Евпаторийской трассы – провал

На Евпаторийской трассе, в районе поселка Грэсовский изменится схема движения транспорта на выезде. Причина – обнаруженный провал под слоем асфальта.

Обсуждаем план действий. Будем переключать движение, разбирать, смотреть, что там внизу – провал достаточно большой. Скорее всего, придется то ли две, то ли все три полосы закрывать, — цитирует ИА «Крыминформ» министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

На данный момент неизвестно, что стало причиной обвала и его точные размеры, выяснением занимаются специалисты.