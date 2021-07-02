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На выходные дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и град

На выходные дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и град

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 02.07.2021

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму 3, 4, 5 июля.

В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидается сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с,- говорится в сообщении.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Республики Крым предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Особое внимание чрезвычайного ведомства — к центральным и южным регионам полуострова. По прогнозам синоптиков, наиболее сильные осадки выпадут в Симферополе и на ЮБК.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

— туристам, которых опасные гидрометеорологических явления застали в горах, необходимо оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие.

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На выходные дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и град

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