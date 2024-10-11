На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 12-13 октября. Полуостров зальет ливнями.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 12 октября, в течение суток 13 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Уточняется, что на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, но без достижения опасных отметок.

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