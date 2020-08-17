На выходных в Ялте ловили пьяных за рулем. «Улов» — 8 нерадивых водителей

В Ялте сотрудники местного отдела ГИБДД в выходные дни провели профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по г. Ялте в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявили восемь правонарушений, по которым составлены административные материалы. Из них пять административных протоколов составлено по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и еще три административных протокола оформлено по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), — сообщили в ГИБДД.