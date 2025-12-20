На выходных в Крыму — +10 градусов. Дождь не ждём

В субботу очаг высокого атмосферного давления, который пройдет по Донбассу, своей юго-западной периферией будет оберегать Крым от ненастья, поэтому будет облачно с прояснениями, без осадков. В ночные и предрассветные часы на землю кое-где будут опускаться очаги густых дымок и туманов. В сумерках температура воздуха составит +1… +6 градусов, в Симферополе +2…+5, а в дневные часы снова столбики термометров будут штурмовать отметку в +10, – рассказал метеоролог.

По его прогнозу, примерно такие же атмосферные условия на синоптической карте ожидаются в Крыму и в воскресенье.

Единственное, что с запада начнет уже подбираться холодная фронтальная система, поэтому облачности будет побольше, но тем не менее пока каких-то осадков не ожидается, – отметил специалист.

В темное время суток, добавил Тишковец, местами возможны туманы и температура от 0 до +5 в ночное время. Днем чуть-чуть попрохладнее, чем в субботу, за счет увеличения плотности облачности. В Симферополе +6…+9 и по Крыму от +5 до +10 градусов.

