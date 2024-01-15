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На выходных в у горели баня и гараж

На выходных в Крыму горели баня и гараж

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:50 15.01.2024

Ликвидация пожаров в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

На выходных в Крыму в селе Вилино (в Бахчисарайском районе) произошло возгорание кровли бани, а в селе Доброе (в Симферопольском районе) горела крыша гаража.

13 января в 19:25 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в с. Вилино, – сообщили в МЧС РК. — По прибытии стало известно, что горит кровля бани. Существует угроза распространения огня на гараж, находящийся вблизи. Огнеборцы осуществили разведку и эвакуировали 1 газовый баллон в безопасное место, после чего приступили к тушению пожара. В течение 50 минут возгорание было ликвидировано. Площадь его составила 10 кв.м. Кровля бани частично уничтожена огнём. Пострадавших нет.

Сегодня утром, в 06:24 на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в с. Доброе. На территории частного домовладения загорелась кровля гаража. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа. Площадь его составила 15 квадратных метров. Кровля гаража была частично уничтожена огнём. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами.

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На выходных в Крыму горели баня и гараж

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