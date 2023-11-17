На выходных в Симферополе будут выявлять нетрезвых водителей

С 17 по 19 ноября Госавтоинспекция проведет в Симферополе профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Массовым проверкам на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.