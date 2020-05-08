На выплату пенсий в Севастополе в этом году направлено более 7,5 млрд рублей

По итогам четырех месяцев 2020 года на выплату пенсий, а также иных социальных выплат органами ПФР в г. Севастополе направлено 7,6 млрд рублей.

Общая численность получателей пенсий по линии ПФР в Севастополе на 01 мая 2020 года составляет 121 817 человек. Из них — 115 410 гражданских пенсионеров и 6 407 военных пенсионеров — получателей второй гражданской пенсии. Средний размер страховой пенсии гражданских пенсионеров на 1 мая 2020 года — 14 534,43 руб., или 151,4% к прожиточному минимуму неработающего пенсионера по г. Севастополю (т.е. к 9597 руб. в 2020 году). Через уполномоченные банки производится выплата пенсий и других социальных выплат 85,9 тыс. пенсионеров. В отделениях ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» получают пенсию 35,9 тыс. пенсионеров, — сообщили в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.