На выплаты детям от 16 до 18 лет в Крыму потратят 360 млн. рублей

Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет, вне зависимости от места их учёбы, в Крыму планируется направить 360 млн. рублей.

Это дети, которые не попали под федеральные выплаты. Итого 36 тысяч крымских детей дополнительно попадут под меры поддержки. Вопрос уже согласован с Правительством РФ, – уточнил Глава Крыма.

Эти единовременные выплаты (на детей от 16 до 18 лет) будут направлены из бюджета Республики. Деньги выплатят на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет.

Отметим, что сегодня Сергей Аксёнов указал на необходимость упорядочить регламенты получения мер социальной поддержки граждан в дистанционном режиме.

Сейчас важно, чтобы принятые меры поддержки граждан не заставляли людей собирать множество документов, стоять в очередях в государственных учреждениях и так далее. Процедуры должны быть максимально простыми и понятными. На портале Госуслуг должна быть синхронизирована информация о данных получателей выплат, не требующая повторного подтверждения при личном контакте. Отрабатываем дистанционный режим выдачи документов и выплат, – пояснил Глава РК.