На выплаты пострадавшим при ракетной атаке в Севастополе выделят более 30 млн рублей

В связи с террористической атакой ВСУ на Севастополь 23 июня, в результате которой погибли 4 человека и пострадали 153, в городе указом губернатора введён режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшие и семьи погибших могут получить единовременные выплаты. На эти цели из резервного фонда Правительства Севастополя выделят 30 млн 800 тыс. рублей. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева. Доклад представила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Семьям погибших выплатят 1 млн рублей – в равных долях каждому члену семьи.

Подать заявление на получение выплаты можно следующими способами:

1. В электронном виде с использованием портала госуслуг по ссылке.

2. Через районные управления департамента труда и социальной защиты.

3. Через отделения МФЦ в Севастополе – вне зависимости от места постоянной регистрации.

4. Через местные администрации внутригородских муниципальных образований.

5. Посредством почтовой связи.

При подаче через портал госуслуг гражданин прикрепляет только два документа, проверка проходит автоматически: это постановление следователя или определение суда при необходимости о признании гражданина пострадавшим и получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, а также заключение судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести полученного гражданином вреда здоровью, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Как получить эти документы, рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю –руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков.

На сегодняшний день более половины лиц, которые находятся в больницах, допрошены в качестве потерпевших, в отношении них вынесены соответствующие постановления о признании потерпевшими, также в отношении них всех назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, — подчеркивает Андрей Быков.

Постановления о признании людей пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации Следственный комитет будет централизованно направлять в комиссию, которая будет заниматься назначением выплат.

Что касается судебно-медицинской экспертизы, для её проведения необходимы медицинские документы, в ряде случаев также нужны данные о сроках нахождения человека в стационаре, а многие пострадавшие ещё находятся на лечении в больницах.

По тем людям, которые уже не в больницах, а дома, нужно быстро отработать, назначить эти выплаты, а тем, кто продолжает лечение, по итогам эту выплату назначить, — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он также поинтересовался, как быть с теми пострадавшими, которые получили медицинскую помощь на месте трагедии и ушли домой.

Первая категория – это те, кому была оказана помощь на месте, в том числе лицами, которые рядом находились, не из числа медиков, вторая категория – те, которые были доставлены либо самостоятельно обратились в медицинские учреждения, но, так как был большой поток людей, кроме фамилии и инициалов, например, у нас нет никакой информации о них. Мы дали внутренним органам соответствующие поручения, они будут их устанавливать, — говорит Андрей Быков.

Пострадавшие, которым оказали помощь на месте, для получения необходимых документов смогут обратиться в территориальные подразделения Следственного комитета:

— по Балаклавскому району: ул. Калича, 31;

— по Нахимовскому району: пл. Ластовая, 3;

— по Гагаринскому району: пр. Героев Сталинграда, 64 (4 этаж);

— по Ленинскому району: пр. Генерала Острякова, 225.

Для более оперативной работы с жителями перед посещением следственного отдела нужно будет записаться по номерам телефонов:

+7 (8692) 53-13-27 – по Ленинскому и Гагаринскомурайонам;

+7 (8692) 53-13-08 – по Балаклавскому и Нахимовскому районам;

+7 (8692) 53-13-03, 53-13-00 – резервные телефоны.

Граждане, не проживающие постоянно в Севастополе, которые пострадали от атаки и ещё находятся в городе, вправе обратиться в любое удобное для них отделение Следственного комитета, также по предварительной записи.

Получить все документы и выплаты смогут и жители других регионов, пострадавшие во время теракта и уже уехавшие из Севастополя. Для этого им нужно позвонить также по указанным номерам, после чего – обратиться в территориальное подразделение Следственного комитета по месту жительства в своём регионе.

За назначением единовременной выплаты граждане имеют право обратиться в течение 12 календарных месяцев, то есть в течение одного года. Выплата будет производиться однократно, и она не зависит от тех страховых выплат, которые будут осуществлять страховщики по заключённым договорам страхования, — подчёркивает директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Для консультации по вопросам получения заключения судмедэкспертизы о степени тяжести вреда здоровью можно обращаться в департамент здравоохранения по номеру телефона +7 (978) 700-39-28.

Для консультации по вопросам назначения выплат можно обратиться в департамент труда и социальной защиты населения по номеру +7 (8692) 54-12-98.

Елена Сулягина также рассказала о дополнительной поддержке, которую могут получить пострадавшие в подведомственных департаменту учреждениях:

1. В Центре социальной помощи семье и детям готовы оказать экстренную психологическую помощь детям и их законным представителям, гражданам, пострадавшим от террористической атаки, в том числе анонимно. Психологическую помощь можно получить и по Детскому телефону доверия: 8 (800) 2000-122.

Адрес: ул. Пушкина, 18, телефон: +7 (8692) 48-09-10, сайт.

2. Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями предоставляет социальные услуги (социально-психологическая помощь, адаптивная физкультура, социально-бытовая адаптация), в том числе на дому, и социальное сопровождение пострадавших детей после окончания лечения.

Адрес: ул. Николая Музыки, 20, телефон: +7 (8692) 44-94-36, 44-94-67, сайт.

3. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания готов предоставить одежду и обувь, провести обследование жилищно-бытовых условий пострадавших граждан и составить акты с указанием видов необходимой помощи.

Адрес: ул. Хрусталёва, 27, телефон: +7 (8692) 55-58-24, 55-09-04, сайт.

Кроме выплат из резервного фонда Правительства Севастополя, финансовую поддержку семьям пострадавших детей оказывает Социальный фонд России. На каждого пострадавшего ребёнка в возрасте до 18 лет предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей.

Круг лиц, на которых распространяется действие названного указа, относятся пострадавшие дети, граждане РФ, которые постоянно проживают на территории РФ. Следует отметить, что выплата устанавливается вне зависимости от получения других видов пособий, и её размер не учитывается при определении права на другие меры социальной поддержки семьям с детьми, — сообщила управляющая отделением Социального фонда России по г. Севастополю Елена Гайворонская.

Подать заявление на получение выплаты может один из родителей или законный представитель ребёнка, а также сам ребёнок, достигший 18 лет, если на момент получения травмы или ранения ему было меньше 18-ти. Ограничения сроков обращения за выплатой не предусмотрено. Подать заявление можно в любое отделение Социального фонда на всей территории России.

Правила предоставления выплаты утверждают и перечень документов. Это документ, удостоверяющий личность пострадавшего ребёнка, его гражданство и факт проживания на территории России. Если ребёнок не достиг 14 лет, а также для установления родственных связей с законным представителем предоставляется свидетельство о его рождении. Также предоставляются документы, удостоверяющие личность законного представителя. Кроме этого, если обращается опекун, он тоже предоставляет документы. Для осуществления выплаты нужны банковские реквизиты и самое главное – медицинское заключение, которое выдаётся медорганизациями по месту получения травмы, ранения или контузии, — отмечает Елена Гайворонская.

25 июня в отделении Социального фонда по Севастополю уже приняли первое заявление. Выплату обратившийся получит уже завтра – 27 июня.

Подробности о выплате можно узнать на сайте Социального фонда или по номеру телефона 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя