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На высоковольтной линии в Алуште произошла авария

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 13:43 18.07.2025

Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева.

По информации предприятия «Крымэнерго», 18 июля 2025 года произошла авария на высоковольтных сетях. Отключено электроснабжение, – написала Огнева в своем Telegram-канале.

По ее словам, авария обесточила улицы Садовую, Сергеева-Ценского, Заречную, Октябрьскую, Саранчева, Береговую, Партизанскую, 50 лет Октября, Октябрьскую, Гвардейскую, Артиллерийскую, Первомайскую, Багликова, Школьную, Краснофлотскую, Юбилейную, переулок Кругляка и прилегающие к ним улицы.

Восстановить электроснабжение потребителей по указанным улицам планируется в течение трех часов, уточнила мэр.

Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Юрий Артамонов.

источник: РИА Новости Крым 

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