На выставке-форуме достижений «Россия» в Москве проходит декада туризма Крыма

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве стартовала декада туризма Крыма. В минувшую субботу посетители стенда, посвящённого полуострову, увидели ДНК природных богатств региона, научились спасать дельфинов, побывали на виртуальных экскурсиях и поучаствовали в разнообразных мастер-классах. Как сообщает Туристический портал Крыма, декада поделена по направлениям: «Крым – детям», «В Крым за здоровьем», «В Крым за впечатлениями», «В Крым за вкусом». Она представлена самыми яркими достижениями региона в туризме. В разнообразных активностях на стенде можно поучаствовать с 10:00 до 22:00.

В первый день гостям предложили подписать и отослать в любой регион России открытку с видами полуострова или направить свои послания военнослужащим в зону СВО. Любители творчества могли раскрасить альбом с видами Крыма или расписать морскую гальку.

О достижениях Республики посетители узнали в интерактивной форме. Например, волонтёры Центра спасения, изучения и реабилитации дельфинов «Безмятежное море» провели мастер-класс «Дельфины в Крыму: как мы стали друзьями», на котором с дельфином Жорой рассказали, как спасают китообразных, сколько видов дельфинов обитают в Черном и Азовском морях, и из-за чего больше всего они, к сожалению, погибают.

Другой мастер-класс – «Создай свой флорариум полуострова» – познакомил всех с крымской флорой. Посетители также получили уникальную возможность услышать и увидеть ДНК природных богатств полуострова.

Достижения Крыма в промышленном туризме на стенде представила фабрика мороженого «Доброе» – победитель номинации «Промактивность» Всероссийского акселератора «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. Гости поучаствовали в виртуальном квесте и мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров.

Весь день у посетителей стенда была возможность ответить на вопросы викторины о полуострове. Те, кто успешно с этим справлялись, стали участниками розыгрыша призов. Семье из Москвы достался главный подарок – сертификат на отдых в одном из лучших курортных комплексов Крыма – «Golden Resort&SPA» в Алуште.

Ознакомиться с программой декады туризма Крыма на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, можно здесь.

Фото: Туристический портал Крыма.