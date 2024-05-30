На выставке «Россия» крымчане расскажут об экспортном потенциале полуострова

В рамках дней Азово-Черноморского макрорегиона в Москве на выставке «Россия» состоится презентация экспортного потенциала республики. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Несомненно, участие Крыма в этом масштабном мероприятии открывает перед нами множество новых перспектив. Мы сможем презентовать инвестиционный потенциал республики на главной площадке страны, привлечь новых инвесторов, чтобы продолжить осуществление амбициозных планов по развитию экономики и улучшению условий жизни на полуострове, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как уточнила вице-премьер, инвестпроекты, о которых расскажут во время презентации на крымском стенде, являются участниками конкурса «Пространство будущего» и относятся к сферам туризма, инфраструктуры и молодёжных проектов.
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проводится по решению Президента РФ Владимира Путина. Она стартовала 4 ноября на ВДНХ в Москве и продлится до 8 июля этого года. На выставке представлены все 89 регионов страны, крупнейшие предприятия и корпорации.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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