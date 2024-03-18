На Выставке «Россия» отметили День воссоединения Крыма с Россией

Участники развернули пятнадцатиметровые флаги России, Республики Крым и Севастополя.

18 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов нашей страны, члены делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сотрудники АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», сотни волонтёров и гидов, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» и гости выставки.

Шествие стартовало от главной арки ВДНХ. Его возглавил духовой оркестр, который исполнил музыкальные композиции в честь Русской весны. Участники, скандируя лозунг «Крым — Севастополь — Россия — НАВСЕГДА», прошли к павильону № 75, где гиды программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» развернули пятнадцатиметровые флаги России, Республики Крым и Севастополя.

Среди участников праздничного шествия: председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, советник главы Республики Крым Сергей Кудрин, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым — главный государственный инспектор Республики Крым Ольга Славгородская, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в городе Севастополе Лариса Мельник, начальник Управления молодёжной политики города Севастополя Марина Слонченко, генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова и заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Анастасия Звягина.

Десятилетие Русской весны — важнейшее событие для Крыма, Севастополя и каждой семьи нашего региона! В 2014 году мы знали, что делаем правильный выбор, а сегодня в очередной раз в этом убедились! С нас началось грандиозное «собирание земель русских», и достижения Крыма — ориентир и лучшее подтверждение правильности выбранного пути, — сказал министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Александра Федяй отметила, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имеет особое значение для всей страны и мира.

10 лет назад, независимо от возраста, национальности и вероисповедания, крымчане сделали свой выбор, за своё будущее, за Россию! Мы уверены, что Крымская весна — знаковое событие не только для нашей республики и России, но и для всего мира в целом. Референдум 18 марта занимает особое место в наших сердцах, — подчеркнула начальник отдела организации массовых мероприятий Автономной некоммерческой организации «Дом Молодёжи» Республики Крым Александра Федяй.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

По информации АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости