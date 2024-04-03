На выставке «Россия» (ВДНХ) представили вышитую карту Крыма

Вышитую карту Крыма, созданную к десятилетию Крымской весны, представили на выставке. Её готовили более 50 мастеров народных художественных промыслов из 25 муниципальных районов республики и Севастополя.

Карту делали в течение полугода, рассказала заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Крым, автор идеи и одна из создательниц карты Светлана Сергеева. Впервые её представили на полуострове 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.

На карте представлены достопримечательности районов Крыма и орнаменты народов, которые проживают на полуострове. Её размер — 3,5 на 2,75 метра. Общая площадь — около девяти квадратных метров. Мы начали работу в прошлом году и завершили к 18 марта, — отмечает Светлана Сергеева.

Карту разместят на стенде Республики Крым. С 2 апреля здесь стартуют Дни культуры полуострова — в течение десяти дней для гостей выставки будут проводить различные мастер-классы и организуют творческие выступления.

Проект «Вышитая карта России» организовало Правительство Чувашской Республики в 2021 году. К 2022 году Чувашский национальный музей подготовил полотно площадью 21 квадратный метр и весом около 50 килограммов. На карте отражены национальные особенности всех регионов страны.

источник: официальный сайт выставки «Россия» (ВДНХ)