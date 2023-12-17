На выставке «Россия» Владимир Путин посетил стенд Севастополя

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил стенд Севастополя на ВДНХ, где сейчас проходит выставка «Россия». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Главу государства сопровождали генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, вице-губернатор Мария Литовко и директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов. Президенту представили севастопольский стенд и рассказали о достижениях города за эти годы, о том, какие новые социальные и инфраструктурные объекты у нас появились благодаря его личной поддержке и помощи Правительства РФ.

В 2015 году благодаря федеральной поддержке в нашем регионе высадили 150 га виноградников, сегодня у нас уже более 2000 га молодых лоз. Кстати, зона «Терруар» за первый месяц проведения выставки стала одной из любимых у наших гостей. Владимиру Владимировичу рассказали и о «Неделе героев», которая сейчас проходит на нашей площадке — кстати, на днях 810-я бригада морской пехоты передала на выставку свой флаг с подписями бойцов. Напомню, что выставка «Россия» продлится до 12 апреля. Всех, кто будет в Москве на ВДНХ, приглашаю в гости, — прокомментировал Михаил Развожаев.