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На выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» представят лучшую крымскую продукцию
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

На выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» представят лучшую крымскую продукцию

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:41 14.04.2022

Более 30 сельхозтоваропроизводителей Крыма примут участие в VIII выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» в рамках коллективного стенда Министерства сельского хозяйства Республики Крым, где будет презентована лучшая крымская продукция.

Мероприятие пройдет 21 и 22 апреля 2022 года в Экс-терминале Международного аэропорта «Симферополь». VIII выставка российских производителей «РосЭкспоКрым» направлена на повышение уровня конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем продовольственном рынке. Традиционно в рамках выставки состоится встреча представителей крупнейших розничных сетей Крыма с производителями из разных городов России (участниками выставки). В рамках выставки будут представлены хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, рыба, безалкогольные и алкогольные напитки, чай, кофе, специи. А также оборудование для пищевой промышленности, упаковка и логистика, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14 Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/rhm/

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