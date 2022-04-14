На выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» представят лучшую крымскую продукцию

Более 30 сельхозтоваропроизводителей Крыма примут участие в VIII выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» в рамках коллективного стенда Министерства сельского хозяйства Республики Крым, где будет презентована лучшая крымская продукция.

Мероприятие пройдет 21 и 22 апреля 2022 года в Экс-терминале Международного аэропорта «Симферополь». VIII выставка российских производителей «РосЭкспоКрым» направлена на повышение уровня конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем продовольственном рынке. Традиционно в рамках выставки состоится встреча представителей крупнейших розничных сетей Крыма с производителями из разных городов России (участниками выставки). В рамках выставки будут представлены хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, рыба, безалкогольные и алкогольные напитки, чай, кофе, специи. А также оборудование для пищевой промышленности, упаковка и логистика, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.