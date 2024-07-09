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На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков

На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 13:57 09.07.2024

Семейные устои донских казаков представили на выставке «За Веру, Царя и Отечество! Семейные устои донских казаков» в Массандровском дворце четыре музея России. Проект реализован при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым и Министерства культуры Ростовской области.

На выставке представлены экспонаты из фондов ведущих музеев страны: Ростовский областной музей краеведения, Новочеркасский музей истории Донского казачества, Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Экспонируемые предметы из историко-бытовых и документальных коллекций музеев отражают историю семейно-брачных отношений донских казаков XVIII – XX вв., демонстрируют их роль в воспитании детей и первостепенность семьи в жизни Донского казачества, а также знакомят с видными дворянскими казачьими фамилиями.

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На примере редких экспонатов зрители узнали о красоте и глубоком смысле всех этапов брачной обрядности донских казаков, которая представляет собой в широком смысле способ передачи новым поколениям определенных идей, традиционных норм поведения, исконных духовных ценностей.

Кроме того, на территории дворцового комплекса была представлена разнообразная интерактивная программа: виртуозная конная джигитовка «Возрождая традиции», концерт казачьих народных песен «А у нас на Дону», а также работа 11 интерактивных площадок, знакомящих с предметами казачьего быта и этнографии, мастер-классы, фотозоны с игровыми этнографическими элементами.

На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков На выставке в Массандровском дворце рассказывают о семейных устоях донских казаков

Выставку можно посетить до октября этого года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

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