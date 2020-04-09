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На взятке «погорели» два сотрудника Службы госстройнадзора Республики Крым

На взятке «погорели» два сотрудника  Службы госстройнадзора Республики Крым  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:43 09.04.2020

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Службы государственного строительного надзора Республики Крым — заведующего отделом и главного консультанта отдела. В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что заведующий отделом и главный консультант отдела вступили между собой в преступный сговор на получение взятки от представителя по доверенности одной из фирм за совершение незаконных действий, а также общее покровительство при осуществлении строительного надзора за жилым комплексом «Евпатория». Специалисты службы  потребовали передавать им за это не менее 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении 5 лет, то есть на период строительства вышеуказанного объекта. А для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольный им субъект предпринимательской деятельности, — сообщили в Следкоме.

После того как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора были задержаны представителями ОЭБиПК УМВД по городу Симферополю.

По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия сотрудниками следственного отдела по Центральному району города Симферополя устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

На взятке «погорели» два сотрудника  Службы госстройнадзора Республики Крым  

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