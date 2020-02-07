На взлёт? Эксперты прогнозируют ценам на недвижимость рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Опрошенные «Известями» девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах — и до 25%. Однако в правительстве отметили, что введение системы эскроу-счетов произошло без резкого скачка цен. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря внедрению современных технологий.

Обдуманное повышение

Увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, принимавший участие в работе над законом о долевом строительстве.

Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%, — отметил сенатор.

Повышение в 25%, согласно прогнозам экспертов комитета, будет связано с несколькими факторами. Так, сейчас ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков была приблизительно одинаковой — от 11 до 14%. До введения этой системы у застройщиков был бесплатный доступ к средствам дольщиков. Кроме того, отмечает Сергей Лисовский, теперь строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. Все платежи теперь идут через банк, но, как показывает практика, нередко это происходит с задержкой примерно в три-четыре недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издержек у застройщика.

Также стоимость жилья может увеличиться и потому, что многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка, считают в комитете. Когда крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно повысят цены, уверены сенаторы.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Российские застройщики с июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Их средства, вложенные в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах. При этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Однако в правительстве не склонны драматизировать ситуацию. Перед реформой действительно было много разговоров о неминуемом росте цен и монополизации рынка, однако этого не произошло благодаря современным технологиям и отлаженной работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), пояснил «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно, — заявил он. — Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. С точки зрения затрат на выдачу кредита банку всё равно, кредитовать большой объем стройки или маленький. Есть сумма постоянных расходов. Хотя, конечно, отдача выше, когда в работе большой проект.

Информацию о том, что у застройщиков не возникает проблем из-за новой системы расчета, Сергей Лисовский поставил под сомнение. Он привел в пример Курганскую область, где сейчас нет крупных застройщиков, а мелкие не могут получить кредит по эскроу-счетам в банке, потому что не в состоянии выполнить все требования.

Переход на проектное финансирование произошел без резкого скачка цен, заявил «Известиям» и замглавы Минстроя Никита Стасишин. По данным Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, медианная стоимость (среднее арифметическое максимальной и минимальной цен. — «Известия») квадратного метра жилья по итогам года составила 70 тыс. рублей, что примерно на 10% выше, чем в начале II квартала 2019-го (перед переходом на эскроу-счета). Несмотря на это, в ведомстве исключили введение административное регулирование цен на недвижимость, потому что это «не является рыночным механизмом».

Деятельность министерства направлена на достижение целей майского указа по увеличению ввода жилья для удовлетворения спроса населения по мере повышения доступности, в том числе от снижения ставки по ипотеке, — напомнил замминистра.

В некоторых случаях компании теперь могут и сэкономить, сообщили «Известиям» в Сбербанке.

Рост затрат компенсируются, например, отсутствием необходимости отчислять 1,2% от каждого ДДУ (договора долевого участия) в компенсационный фонд, — отметили в банке.

Предпосылки роста

А вот мнения экспертов относительно прогноза сенаторов разделились. Так, в ГК «Гранель» считают повышение стоимости на 15–20% за два года вполне реальным.

Росту цен будет способствовать уменьшение предложения на рынке первичного жилья, а также его консолидация, вызванные отсутствием для многих застройщиков возможности получения банковского финансирования, — сообщил «Известиям» директор организации Рустам Арсланов.

Согласен с коллегой и и президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Главные предпосылки роста — рост издержек девелоперов, увеличение в разы срока оборачиваемости капитала при переходе на эскроу-счета, — заявил он «Известиям».

Однако некоторые игроки рынка к предположениям о резком увеличении цен на недвижимость относятся скептически.

Не нужно списывать со счетов растущий рынок вторичного жилья, который всегда конкурирует с рынком новостроек, в том числе и в части стоимости, — отметил в беседе с «Известиями» директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Не последнюю роль в ценообразовании играет и покупательная способность населения, напомнил «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Учитывая, что потолок платежеспособности уже достигнут, если предположить, что девелоперы поднимут цены на 25%, продажи просто остановятся и даже дешевеющая ипотека не сможет реанимировать рынок, — сказал он.

В регионах, где объем предложения остается на высоком уровне, не стоит ожидать роста цен, превышающего 10% в годовом выражении, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Но в некоторых регионах 25-процентный рост цен полностью исключать нельзя, но его причиной может стать не столько рост затрат, сколько изменение условий выхода новых проектов. Сейчас многие новые ЖК в региональных центрах не могут получить банковское финансирование из-за низких показателей доходности или иных ограничений на стороне банков. Это может привести к дефициту предложения в некоторых городах, — заявил эксперт.



Источник: Известия

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