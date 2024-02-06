На ялтинских улицах демонтируют незаконные ограничители движения

Демонтаж «стопперов» и иных ограничителей движения повсеместно на ялтинских улицах ведут повсеместно.
Продолжаем работу по очистке улиц Ялты от незаконных ограничителей движения. За один день силами «Зеленстроя» с Пальмира Тольятти, Ленинградской и Севастопольской демонтировали 12 металлических конструкций и 2 бетонные полусферы. Их граждане ставят как указатели «своих» парко-мест, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также напомнила, что устанавливать подобные конструкции можно только на своих собственных (частных) территориях и призвала ялтинцев самостоятельно убрать незаконные ограничители с муниципальных территорий.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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