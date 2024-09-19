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В Ялте - сельскохозяйственные ярмарки. Что продают и когда работают
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки. Что продают и когда работают

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 21:25 19.09.2024

Прилавки сельскохозяйственных ярмарок в Ялте украшают ароматные персики и нектарины, различные сорта винограда и яблок. Крымские и херсонские сельхозпроизводители привозят также овощи – капусту, картофель, перец, кабачки, баклажаны и многое другое. Открываются ярмарки в 07:00 и работают до 16:00.

В пятницу, 20 сентября:

Ялта – ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69, ул. Суворовская, 15, ул. Кривошты, 2, ул. Ореховая, 32А, ул. Щорса, 20 и ул. Жадановского, 3

Массандра – ул. Стахановская, 17

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55

В субботу, 21 сентября:

Ялта – ул. Руданского, 3, ул. Игнатенко, 2, ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Свердлова, 69, ул. Щорса, 20 и ул. Жадановского, 3

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55

Ореанда – в районе домов №2, №5, №44-45, №18-32

Отрадное – ул. Отрадная, 3

В воскресенье, 22 сентября:

Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35 и ул. Найденова, 16/2

Алупка – ул. Ленина, 29

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19

Даниловка – ул. Лесная, 7

Высокогорное – ул. Лесная, 12

В понедельник, 23 сентября:

Ялта – ул. Блюхера, 40 и ул. Кривошты, 2

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Во вторник, 24 сентября:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69

Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19

В среду, 25 сентября:

Ялта – ул. Блюхера, 40, ул. Найденова, 16/2 и ул. Жадановского, 3

Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Береговое – ул. Кипарисная, 39

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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