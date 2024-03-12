На Ярмарке вакансий в Севастополе презентовали более 120 предложений для женщин

Специалисты отмечают: одним из эффективных способов подбора работы и трудоустройства являются ярмарки вакансий. Около 120 вакансий предложили сегодня женщинам Севастополя предприятия города на ярмарке вакансий «Хорошая работа — успешная женщина».

Мероприятие посетили более 50 жительниц города, каждая третья участница ярмарки получила приглашение на следующий этап собеседования.

Свои вакансии представили восемь ведущих предприятий города: ООО «Стройцентр», ТД «Крым-ойл», ООО «ПУД», ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в г. Севастополе», ООО «УК Балаклавского района», ООО «Лигол» и ООО «Южная пригородная пассажирская компания». Работникам, трудоустроенным на эти предприятия, гарантируются социальная защита, карьерный рост и возможность для самореализации.

Среди предложенных вакансий: инженер, экономист, специалист по работе с заявителями, кассир торгового зала, пекарь, повар, администратор торгового зала, продавец-консультант, оператор заправочных станций, контролер, кассир билетный на железно-дорожном транспорте и др. Уровень заработной платы достигает 60 тысяч рублей и зависит от опыта и квалификации соискателя.

Для того, чтобы как можно больше жительниц Севастополя реализовали себя и нашли подходящую работу, служба занятости традиционно каждый год в первой половине марта проводит ярмарку вакансий для женщин. Также Центр занятости предоставляет возможность безработным пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Центра занятости населения Михаила Яшина.

Участники мероприятия лично пообщались с работодателями, подробно узнали о возможностях трудоустройства, получили консультации специалистов Центра занятости о государственных услугах, предоставляемых учреждением.

Я сегодня первый раз в Центре занятости, и так удача совпала, что я попала на ярмарку вакансий. Планировала ознакомиться, какие вакансии представлены, но мне понравилась специальность экономист в «УК Балаклавского района». Договорились о собеседовании, — отмечает соискатель Татьяна.

С начала года более 240 женщин разного возраста обратились в службу занятости с целью поиска работы. Более половины из них нашли работу с зарплатой выше 25 тысяч рублей. Женщины были трудоустроены на различные должности: экономиста, менеджера, бухгалтера, архивариуса, в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя