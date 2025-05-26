На ЮБК благоустраивают 23 дворовые территории

На эти цели по программе «Социально-экономического развития» выделен 151 миллион рублей, а в рамках подписанного соглашения между Советом министров Республики и Москвой – 49 миллионов. Срок завершения работ – 1 июля. Идем в графике. Верю, что позитивные преобразования охватят каждый уголочек муниципалитета. Работаем над этим, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Адреса, по которым идут работы:
- Ялта, ул. Ливадийская, 6, корп. 1 и 2
- Ялта, ул. Сеченова, д. 10, корп. 1, 2, 3
- Ялта, ул. Красноармейская, д. 40 а и 40 б
- Ялта, ул. Чернова д. 11, д. 13, д. 15
- Ялта, ул. Красных Партизан, д. 11
- Ялта, ул. Ливадийская, д.4,
- Ялта, ул. Ворошилова, д. 2, корп. 1 и 2
- Ялта, ул. Дзержинского, д. 13
- Ялта, ул. Тимирязева, д. 41
- Ялта, ул. Манагарова, д. 1
- Ялта, ул. Свердлова, д. 61
- Ялта, ул. Крупской, 20, корп. 1, корп. 2, корп. 3
- Ялта, ул. Ворошилова, д. 6
- Ялта, ул. Тимирязева, д. 43
- пгт Гурзуф, ул. Артековская, д. 2
- пгт Гурзуф, ул. Артековская, д. 6
- пгт Гурзуф, ул. Соловьева, д. 22
- г. Алупка, ул. Западная, д. 9
- пгт Кореиз, ул Маяковского, д. 10, корп. 1 и 2
- пгт Кореиз, ул. Южная, д. 62
- пгт Кацивели, ул. Виткевича, 7
- пгт Кацивели, ул. Виткевича, 9
- пгт Кацивели, ул. Виткевича, 12
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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