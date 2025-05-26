Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | На ЮБК благоустраивают 23 дворовые территории
Новости Республики
На ЮБК благоустраивают 23 дворовые территории
фото: пресс-служба администрации Ялты

На ЮБК благоустраивают 23 дворовые территории

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:32 26.05.2025

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, везде будет произведена замена асфальтного покрытия, установлены скамейки, урны, сделано освещение.

На эти цели по программе «Социально-экономического развития» выделен 151 миллион рублей, а в рамках подписанного соглашения между Советом министров Республики и Москвой – 49 миллионов. Срок завершения работ – 1 июля. Идем в графике. Верю, что позитивные преобразования охватят каждый уголочек муниципалитета. Работаем над этим, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Адреса, по которым идут работы:

  • Ялта, ул. Ливадийская, 6, корп. 1 и 2
  • Ялта, ул. Сеченова, д. 10, корп. 1, 2, 3
  • Ялта, ул. Красноармейская, д. 40 а и 40 б
  • Ялта, ул. Чернова д. 11, д. 13, д. 15
  • Ялта, ул. Красных Партизан, д. 11
  • Ялта, ул. Ливадийская, д.4,
  • Ялта, ул. Ворошилова, д. 2, корп. 1 и 2
  • Ялта, ул. Дзержинского, д. 13
  • Ялта, ул. Тимирязева, д. 41
  • Ялта, ул. Манагарова, д. 1
  • Ялта, ул. Свердлова, д. 61
  • Ялта, ул. Крупской, 20, корп. 1, корп. 2, корп. 3
  • Ялта, ул. Ворошилова, д. 6
  • Ялта, ул. Тимирязева, д. 43
  • пгт Гурзуф, ул. Артековская, д. 2
  • пгт Гурзуф, ул. Артековская, д. 6
  • пгт Гурзуф, ул. Соловьева, д. 22
  •  г. Алупка, ул. Западная, д. 9
  • пгт Кореиз, ул Маяковского, д. 10, корп. 1 и 2
  • пгт Кореиз, ул. Южная, д. 62
  • пгт Кацивели, ул. Виткевича, 7
  • пгт Кацивели, ул. Виткевича, 9
  • пгт Кацивели, ул. Виткевича, 12
Узнайте больше:  Более 700 гацаний украсили клумбы Симферополя

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x