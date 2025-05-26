На ЮБК благоустраивают 23 дворовые территории

На эти цели по программе «Социально-экономического развития» выделен 151 миллион рублей, а в рамках подписанного соглашения между Советом министров Республики и Москвой – 49 миллионов. Срок завершения работ – 1 июля. Идем в графике. Верю, что позитивные преобразования охватят каждый уголочек муниципалитета. Работаем над этим, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.