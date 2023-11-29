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На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня

На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 21:18 29.11.2023

Глава муниципального образования — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Янина Павленко объехали подтопленные участки. Как подчеркнула Янина Павленко, в Ялте на 11.00 выпало более 60 мм осадков. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года:

Фиксируем поднятие уровня рек, но в целом по сравнению с событиями двухлетней давности они справляются. Ситуация контролируема. С начала суток на линию ЕДДС поступило 240 обращений. Самые сложные ситуации сейчас в Васильевке — подтапливает 1 этаж сада №23, в Ялте в школе № 10 — топит столовую, в школе №12 – цокольный этаж. В Кореизе на ул. Родниковая, 18 поток воды направился во дворы.  Есть информация о подтоплении подъездов. 

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Кроме того, зафиксированы множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта ул. Виноградная – обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника.

В четырех домах проблемы с кровлей. На ул.Жадановского, Грибоедова, Свердлова – протечки,  на ул.Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам.

Кроме того, были остановлены котельные ЯТС на Таврической,13, Гоголя, 24 и на Винодела Егорова, 9 – на первых двух повреждение газопровода, на третьей – затопило вентканалы.

После обеда их запустили. Идет набор температуры – тепло возвращается в дома на Таврическую, Гоголя и Винодела Егорова. Благодарю службы, участвующие в устранении аварий, — отмечает Янина Павленко. 

На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня

Устранение последствий непогоды продолжается.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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