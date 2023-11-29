На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня

Кроме того, зафиксированы множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта ул. Виноградная – обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника.

В четырех домах проблемы с кровлей. На ул.Жадановского, Грибоедова, Свердлова – протечки, на ул.Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам.

Кроме того, были остановлены котельные ЯТС на Таврической,13, Гоголя, 24 и на Винодела Егорова, 9 – на первых двух повреждение газопровода, на третьей – затопило вентканалы.

После обеда их запустили. Идет набор температуры – тепло возвращается в дома на Таврическую, Гоголя и Винодела Егорова. Благодарю службы, участвующие в устранении аварий, — отмечает Янина Павленко.

Устранение последствий непогоды продолжается.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта