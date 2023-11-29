На ЮБК ликвидируют последствия ночного ливня

Глава муниципального образования — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Янина Павленко объехали подтопленные участки. Как подчеркнула Янина Павленко, в Ялте на 11.00 выпало более 60 мм осадков. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года:
Фиксируем поднятие уровня рек, но в целом по сравнению с событиями двухлетней давности они справляются. Ситуация контролируема. С начала суток на линию ЕДДС поступило 240 обращений. Самые сложные ситуации сейчас в Васильевке — подтапливает 1 этаж сада №23, в Ялте в школе № 10 — топит столовую, в школе №12 – цокольный этаж. В Кореизе на ул. Родниковая, 18 поток воды направился во дворы. Есть информация о подтоплении подъездов.
Кроме того, зафиксированы множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта ул. Виноградная – обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника.
В четырех домах проблемы с кровлей. На ул.Жадановского, Грибоедова, Свердлова – протечки, на ул.Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам.
Кроме того, были остановлены котельные ЯТС на Таврической,13, Гоголя, 24 и на Винодела Егорова, 9 – на первых двух повреждение газопровода, на третьей – затопило вентканалы.
После обеда их запустили. Идет набор температуры – тепло возвращается в дома на Таврическую, Гоголя и Винодела Егорова. Благодарю службы, участвующие в устранении аварий, — отмечает Янина Павленко.
Устранение последствий непогоды продолжается.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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