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На ЮБК обесточены семь поселков и четыре села

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 12:52 16.07.2026

Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля. Из-за системной аварии в электросетях Республики Крым — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты. Подача электроэнергии частично ограничена в поселках городского типа Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз и Береговое.

По информации Алуштинского филиала предприятия «Крымэнерго», также временно ограничена подача электроэнергии в селах Запрудное и Лавровое, частично в поселке Партенит, селах Изобильное и Кипарисное, а также на улицах Юбилейная, Октябрьская, 60 лет СССР в городе Алуште.

Информации о времени возобновления энергоснабжения пока нет.

Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение.

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источник: РИА Новости Крым

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