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На ЮБК оползень частично повредил дорогу. Проезд через село Лучистое временно ограничен

На ЮБК оползень частично повредил дорогу. Проезд через село Лучистое временно ограничен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 07.06.2023

Объезд — через Алушту.

Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, о том, что в связи обрушением части насыпи дороги из-за оползня, ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги в районе села Лучистое.

Движение будет перекрыто на период проведения работ  по устранению последствий оползневых проявлений на участке автомобильной дороги от а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое до автомобильной дороги Алушта-Судак-Феодосия км 1+400 – 1 +500.  Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, объезд осуществляется через Алушту, — сообщили в министерстве транспорта РК.

На ЮБК оползень частично повредил дорогу. Проезд через село Лучистое временно ограничен

Фото: минтранс РК.

 

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