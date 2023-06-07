На ЮБК оползень частично повредил дорогу. Проезд через село Лучистое временно ограничен

Объезд — через Алушту.
Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, о том, что в связи обрушением части насыпи дороги из-за оползня, ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги в районе села Лучистое.
Движение будет перекрыто на период проведения работ по устранению последствий оползневых проявлений на участке автомобильной дороги от а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое до автомобильной дороги Алушта-Судак-Феодосия км 1+400 – 1 +500. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, объезд осуществляется через Алушту, — сообщили в министерстве транспорта РК.
Фото: минтранс РК.
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