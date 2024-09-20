Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | На ЮБК открыли первую модельную библиотеку
актуально в республике
На ЮБК открыли первую модельную библиотеку
фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

На ЮБК открыли первую модельную библиотеку

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 11:12 20.09.2024

Состоялось торжественное открытие первой модельной библиотеки на Южном берегу Крыма и двенадцатой в республике. Библиотека нового поколения создана на базе Детской городской библиотеки города Алушты по национальному проекту «Культура».

Детская городская библиотека была основана более 70-ти лет назад, из них последние полвека располагается в самом центре Алушты. Процесс модернизации начался в 2021 году, когда в библиотеке был проведен капитальный ремонт: заменены коммуникации, обновлен фасад здания, сделан косметический ремонт всех помещений. В 2023 году библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек и получила федеральную субсидию в размере 8 млн рублей на модернизацию пространства, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

На открытии библиотеки от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной с приветственным словом выступила первый заместитель министра Ольга Бурова и подчеркнула, что юные алуштинцы и гости города теперь будут еще чаще посещать библиотеку и читать книги, участвовать в интересных мероприятиях и встречах, воплощать свои идеи в творчестве и интеллектуальных проектах. Ольга Бурова ознакомилась с новыми возможностями и услугами детской библиотеки, современным оборудованием, обновленным на 80% книжным фондом. Для повышения привлекательности и эффективности библиотечных мероприятий в библиотеку приобретены сенсорный стол, интерактивная трибуна, цифровое пианино и современная акустическая система. В библиотеке появились собственные мультстудия и театр теней, занятия в которых будут способствовать творческому развитию детей и подростков.

Особое внимание гостей обратил на себя новый работник библиотеки – робот Лустик, который назван в честь одного из древних названий города – Луста. Он может  консультировать посетителей, искать нужную информацию и выдавать справки.

Фонд библиотеки пополнился почти 5000 современными книгами: произведения классической литературы, энциклопедии, произведения российских и зарубежных современных авторов, а также книги 3D и 4D формата с дополненной реальностью. Для юных читателей открыт свободный доступ к виртуальному читальному залу Национальной электронной детской библиотеки.

На ЮБК открыли первую модельную библиотеку На ЮБК открыли первую модельную библиотеку

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
культура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.