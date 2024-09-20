На ЮБК открыли первую модельную библиотеку

Детская городская библиотека была основана более 70-ти лет назад, из них последние полвека располагается в самом центре Алушты. Процесс модернизации начался в 2021 году, когда в библиотеке был проведен капитальный ремонт: заменены коммуникации, обновлен фасад здания, сделан косметический ремонт всех помещений. В 2023 году библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек и получила федеральную субсидию в размере 8 млн рублей на модернизацию пространства, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

На открытии библиотеки от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной с приветственным словом выступила первый заместитель министра Ольга Бурова и подчеркнула, что юные алуштинцы и гости города теперь будут еще чаще посещать библиотеку и читать книги, участвовать в интересных мероприятиях и встречах, воплощать свои идеи в творчестве и интеллектуальных проектах. Ольга Бурова ознакомилась с новыми возможностями и услугами детской библиотеки, современным оборудованием, обновленным на 80% книжным фондом. Для повышения привлекательности и эффективности библиотечных мероприятий в библиотеку приобретены сенсорный стол, интерактивная трибуна, цифровое пианино и современная акустическая система. В библиотеке появились собственные мультстудия и театр теней, занятия в которых будут способствовать творческому развитию детей и подростков.

Особое внимание гостей обратил на себя новый работник библиотеки – робот Лустик, который назван в честь одного из древних названий города – Луста. Он может консультировать посетителей, искать нужную информацию и выдавать справки.

Фонд библиотеки пополнился почти 5000 современными книгами: произведения классической литературы, энциклопедии, произведения российских и зарубежных современных авторов, а также книги 3D и 4D формата с дополненной реальностью. Для юных читателей открыт свободный доступ к виртуальному читальному залу Национальной электронной детской библиотеки.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым