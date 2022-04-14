На ЮБК отремонтируют кровли десятков домов

За 350 миллионов рублей на территории муниципального образования городской округ Ялта Фонд капитального ремонта Республики Крым сделает кровли 88 многоквартирных домов.

Очень скоро в Ялте стартует ремонт кровель многоквартирных домов. Он охватит сразу 88 многоквартирных домов в Ялте, Алупке Гурзуфе, Массандре, Кореизе, Гаспре, Отрадном, Никите, Парковом, Береговом, пгт Советское. Кровельных работ такого масштаба в Ялте не знала десятилетия, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

По словам чиновника, проектно-сметная документация по каждой из 88 кровель разработана и уже прошла государственную экспертизу. Глава администрации также уточнила, что работы будет проводить республиканский Фонд капитального ремонта, их стоимость составит около 350 миллионов рублей, средства будут направлены из резервного фонда Российской Федерации. Янина Павленко также поблагодарила Правительство России и Главу Республики Крым за поддержку в решении сложнейших задач региона. Список домов, где планируется ремонт кровель можно посмотреть здесь: https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/25172

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта