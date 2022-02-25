На ЮБК продолжается капремонт врачебных амбулаторий и установка новых ФАПов

В 2022 году на территории Республики Крым продолжаются работы по капитальному ремонту учреждений здравоохранения. Модернизация первичного звена осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Представители регионального проектного офиса Крыма с рабочим визитом посетили врачебные амбулатории на южном берегу Крыма, где в 2022 году будет проведён капитальный ремонт. Так:

В селе Изобильное работы находятся на завершающей стадии, на объекте ежедневно работает 8 человек. По состоянию на сегодняшний день подходят к завершению работы по монтажу стен и потолков, а также электромонтажные работы, установлены двери и окна, отремонтирована крыша и утеплен фасад здания. Процент готовности по всем проводимым работам составляет 90%.

Продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории в пгт. Партенит, где ведутся работы на II и III этажах. Во время обхода территории совместно с представителями подрядной организации на объекте работало 15 рабочих. На данный момент уже выполнена стяжка, на 80% уложена плитка и готовы все инженерные сети. Капитальный ремонт крыши находится на завершающем этапе. Общий процент готовности объекта составляет 35%.

В с. Малореченское количество задействованных рабочих составляет 14 человек, а общий процент готовности — около 65%. На сегодняшний день уже завершены работы по кровельным работам, частично закончен фасад здания и на 75% готовы инженерные сети.

С целью реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», продолжается строительство фельдшерско-акушерский пунктов в Республике Крым. Основной задачей проекта является обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, — отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Фельдшерско-акушерский пункт на Южном берегу Крыма в 2022 году будет возведён в с. Нижняя Кутузовка, где на данный момент выполнены по работы по установке свайного поля и проведён монтаж модульного каркаса, проложены слаботочные системы и инженерные сети.

В ближайшее время планируется благоустройство прилегающей территории с последующей установкой постоянного ограждения.

Всего в текущем году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена Российской Федерации» запланировано строительство 45 ФАПов и в 36 учреждениях будут проведены работы по капитальному ремонту. На выполнение намеченных целей предусмотрено финансирование в размере – 1 млрд 300 млн руб.

С перечнем объектов капитального ремонта и строительства по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» можно ознакомиться по ссылке .

Источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)