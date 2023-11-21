На ЮБК разбираются с подтопленными территориями

Глава администрации Ялты Янина Павленко посетила Краснокаменку и Гурзуф, где был подтоплен ряд домовладений, а также Васильевку, где река разрушила мост.
В Краснокаменке большие наносы грунта, есть подтопления домовладений. Думаем, как перехватывать воду выше пострадавших участков. Сейчас с помощью техники убираем наносы, помогаем расчищать дворы, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
По словам главы администрации Ялты, восстановительные работы в посёлке велись на нескольких участках одновременно.
Пострадали от разгула стихии и некоторые территории в Гурзуфе – там также глава администрации посетила ряд подтопленных домовладений и пообщалась с жителями. «Есть вопросы к подрядчику, который строит ЖК на месте пансионата «Геолог». Прямо под стройкой обвалился грунт, в результате чего засыпан автомобиль, водой подтоплены домовладения, — отмечает Янина Павленко.
Людям будет оказана помощь в наведении порядка, заверила чиновник.
Также глава администрации Ялты посетила микрорайон Васильевка, где поднявшаяся река разрушила мост в районе улицы Донской.
Отрезанных домов там нет, мостик в дальнейшем планируем восстановить!, — подчеркивает Янина Павленко.
После объезда территории предварительные итоги разгула стихии и устранения последствий подвели на совещании комиссии по ЧС в администрации Ялты. В частности, по его итогам глава администрации Ялты сообщила, что осмотренные в ходе объезда пострадавшие внутридомовые проезды в Краснокаменке и Васильевке будут поставлены на баланс МБУ «ДЭУ» для дальнейшего приведения их в порядок. Что касается Гурзуфа – направлено обращение в Министерство жилищной политики Республики Крым по вопросам проверки проектных решений по сбору и отводу ливневых вод на улице Геологов.
К оценке ситуации с рухнувшей подпорной стеной в Алупке на Амет-Хана Султана просим подключиться Центр сейсмической и оползневой опасности. После их заключения будем принимать решение. Что касается многоквартирных домов, где фонд капремонта проводил кровельные работы и залило квартиры – на неделе сотрудники управляющих компаний составят акты ущерба, подрядчики уже работают на местах, — говорит Янина Павленко.
Она также уточнила, что по итогам заседания комиссии по ЧС департаменту муниципального контроля дано поручение проверить доступ к ливнёвкам и коллекторам- он не должен быть перекрыт частными заборами и строениями.
Также, по словам главы администрации Ялты, на этой неделе пострадавшие домовладения будут комиссионно обследованы, прорабатываются механизмы помощи людям.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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