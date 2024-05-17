На юг России в начале следующей недели вернётся тепло — синоптики обещают

Вот уже несколько дней на территории южных регионов Европейской России держится холодная погода с частыми дождями, грозами и градом, а в прибрежной акватории наблюдали водяные смерчи. В Анапе последние три дня температура воздуха на 2-4 градуса ниже климатической нормы, такая же ситуация сложилась в Туапсе и Сочи. В Краснодаре и Ставрополе отрицательная температурная аномалия наблюдается уже больше декады и в отдельные дни достигает 7-8 градусов. В Симферополе и Керчи последний раз температура воздуха была в рамках климатической нормы 4 мая, а в Ялте и Феодосии похолодание держится последние три дня: максимальная температура воздуха не выше 17-18 градусов.

Уже в пятницу прекратятся дожди в Крыму, а в субботу начнет налаживаться погода на черноморском побережье. Облаков в небе станет меньше, ветры в атмосфере развернутся на западные румбы, станет расти температура. К выходным столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов, а с началом новой недели потеплеет до 20-25 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы. Последняя декада мая в регионе обещает быть более теплой, на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы, и более сухой, — говорится в сообщении.

Сейчас температура воды на пляжах региона достаточно низкая: в Азовском море она составляет всего 14-16 градусов, в Черном — 15-17 градусов. Быстрого повышения температуры воды ожидать не стоит, расти она будет неторопливо, и продолжит отставать от средних многолетних показателей.