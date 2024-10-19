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На юге России прогнозируют сильные дожди
иллюстрация: pikist.com

На юге России прогнозируют сильные дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 19.10.2024

Сильные дожди пройдут на юге России, возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Температура в Краснодарском крае может опуститься до 8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае и Крыму сильный дождь и усиление ветра. В Новороссийске — до 25 м/с, в остальных регионах — до 20 м/с, — заявил специалист.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Крыму также ожидается сильное понижение температуры, будет около 15 градусов днем.

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Температура воды составит 20-21 градус, но постепенно будет понижаться.

О курортном сезоне можно будет забыть вполне уже, — отмечает Роман Вильфанд.

источник: ТАСС

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