На юге России прогнозируют сильные дожди

Сильные дожди пройдут на юге России, возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Температура в Краснодарском крае может опуститься до 8 градусов, сообщил

В Краснодарском крае и Крыму сильный дождь и усиление ветра. В Новороссийске — до 25 м/с, в остальных регионах — до 20 м/с, — заявил специалист.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Крыму также ожидается сильное понижение температуры, будет около 15 градусов днем.

Температура воды составит 20-21 градус, но постепенно будет понижаться.

О курортном сезоне можно будет забыть вполне уже, — отмечает Роман Вильфанд.

источник: ТАСС