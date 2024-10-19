На юге России прогнозируют сильные дожди

В Краснодарском крае и Крыму сильный дождь и усиление ветра. В Новороссийске — до 25 м/с, в остальных регионах — до 20 м/с, — заявил специалист.
По словам метеоролога, в ближайшие дни в Крыму также ожидается сильное понижение температуры, будет около 15 градусов днем.
Температура воды составит 20-21 градус, но постепенно будет понижаться.
О курортном сезоне можно будет забыть вполне уже, — отмечает Роман Вильфанд.
источник: ТАСС
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