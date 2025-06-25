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На юге России в конце недели ожидается до плюс 35 градусов. В Крыму?
фото: pikist.com

На юге России в конце недели ожидается до плюс 35 градусов. В Крыму?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 25.06.2025

Максимальная дневная температура воздуха на юге европейской части России к концу недели может составить до 30-35 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

Во второй половине недели будет веселее и в Северо-Кавказском, и в Южном федеральных округах. Не будет совсем безоблачной погоды, но все-таки воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура повысится до нормы. К концу недели в Крыму температура будет повышаться до 30-34 градусов, в степных районах — до 35. В Краснодарском крае со среды значения будут в диапазоне 28-31 градуса, в конце недели — вообще 33 градусов. Но такой температурный фон близок к норме. 

Вильфанд пояснил, что в первой половине недели температура на юге будет преимущественно в диапазоне плюс 24-26 градусов.

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источник: ТАСС

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