На Южном берегу Крыма идут дорожные строительные работы
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:30 14.05.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход строительно-монтажных работ на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры.

На участке строительства и реконструкции дороги Симферополь – Ялта в обход Алушты подрядная организация АО «ВАД» демонстрирует высокие темпы работ. Специалисты выполняют устройство искусственных сооружений, укладку асфальтобетонного покрытия, а также переустройство инженерных коммуникаций. На объекте задействовано достаточное количество техники и персонала, что позволяет соблюдать утвержденный график. Завершение работ намечено на ноябрь 2026 года.

На участке капитального ремонта автомобильной дороги Алушта – Ялта, где подрядчиком выступает АО «Центрдорстрой», зафиксировано отставание от графика. Подрядной организации поставлена задача в течение недели увеличить количество рабочих и специальной техники, а также ускорить темпы производства работ, чтобы обеспечить выполнение обязательств в установленные договором сроки.

Капитальный ремонт моста на въезде в Ялту со стороны Алушты продолжается в соответствии с графиком. Ожидается, что в конце мая — начале июня рабочее движение будет запущено на всю ширину моста, что позволит значительно упростить въезд в город в преддверии туристического сезона.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

