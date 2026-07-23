На Южном берегу Крыма ликвидируют последствия шторма

Более сотни спасателей ликвидируют последствия непогоды на Южном берегу Крыма, группировка сил увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Напомним, на Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. На трассу Ялта — Севастополь сошел сель.

Группировка сил и средств для ликвидации последствий штормового предупреждения увеличена. На местах происшествий в муниципальном округе Ялта к работам привлечены 104 человека и 25 единиц техники, – сказано в сообщении.

Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе. При этом данные о подтоплении в санатории «Симеиз» не подтвердилась.

Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся на трех участках: Южнобережное шоссе, 25 км; Симеиз, переулок Колхозный, 12 – сход грунта на участок дороги; Голубой Залив – сход камня на дорогу, – перечислили в ведомстве.

Уточняется, что к полудню четверга максимальные осадки зарегистрированы на территории поселка Никита – 39 мм, где выпал дождь с градом, Ялты – 36 мм, Евпатория – 12 мм, в Черноморском районе – 10 мм, Раздольненский районе – 5 мм, Симферополе – 4 мм. Максимальные зарегистрированные порывы ветра – до 10 м/с.

С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Сообщали ранее РИА Новости Крым в Гидрометцентре региона. До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

источник: РИА Новости Крым