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На Южном берегу пронесся ураганный ветер

На Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:40 06.02.2024

Штормовое предупреждение — подтвердилось. По информации ГУ МЧС России по РК, этой ночью на Южном берегу Крыма были зафиксированы порывы ветра до 32 м/сек (в Ялте, а в Алуште – до 27 м/сек).

На Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветер

За время прохождения комплекса опасных метеорологических явлений зарегистрированы происшествия на территории Ялты и Алушты, 8 из которых связаны с падением деревьев.В Центре управления в кризисных ситуациях ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки, организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветер

Ялтинские власти уточняют: по состоянию на 8.30 по линии ЕДДС поступило 217 обращений.  В основном они касались поваленных деревьев и конструкций, отсутствия электроэнергии  (по линии «Крымэнерго» порядка 30 обращений, в основном частные дома).

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На Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветер

Нарушений водоснабжения нет, газоснабжение также осуществляется в штатном режиме, однако есть случаи повреждений сетей в результате упавших деревьев – службы проводят обследования. Штормовое предупреждение будет действовать и сегодня, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветерНа Южном берегу Крыма пронесся ураганный ветер

Фото: ГУ МЧС России по РК и Telegram-канал Я.Павленко.

 

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