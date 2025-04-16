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На Южном берегу Крыма проведут дезинфекцию сетей. Пить воду из-под крана ЗАПРЕЩЕНО!
фото: pikist.com

На Южном берегу Крыма проведут дезинфекцию сетей. Пить воду из-под крана ЗАПРЕЩЕНО!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 16.04.2025

В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании «Вода Крыма», использовать воду в питьевых целях во время работ запрещено.

В рамках подготовки водопроводных сетей к курортному сезону с 23 часов 22 апреля до 8 часов 24 апреля будет проводиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров питьевой воды и водопроводных сетей, — сказано в сообщении.

В этой связи использовать воду в питьевых целях запрещено жителям Алушты, Партенита, сел Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Изобильное.

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Абонентам рекомендуют заранее сделать суточный запас воды. Уточняется, что вода станет пригодной для пищевых целей не раньше 8 часов утра 24 апреля. После завершения дезинфекции перед употреблением необходимо пропускать воду через кран в течение 10 минут. Также в этот период возможно снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.

источник: РИА Новости Крым

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