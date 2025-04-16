На Южном берегу Крыма проведут дезинфекцию сетей. Пить воду из-под крана ЗАПРЕЩЕНО!

В рамках подготовки водопроводных сетей к курортному сезону с 23 часов 22 апреля до 8 часов 24 апреля будет проводиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров питьевой воды и водопроводных сетей, — сказано в сообщении.

В этой связи использовать воду в питьевых целях запрещено жителям Алушты, Партенита, сел Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Изобильное.

Абонентам рекомендуют заранее сделать суточный запас воды. Уточняется, что вода станет пригодной для пищевых целей не раньше 8 часов утра 24 апреля. После завершения дезинфекции перед употреблением необходимо пропускать воду через кран в течение 10 минут. Также в этот период возможно снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.

источник: РИА Новости Крым